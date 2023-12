Nei pressi della stazione storica di Reggio Emilia con un coltello: denunciato

Bivaccava sotto una pensilina nei pressi della stazione ferroviaria Storica di Reggio Emilia. Il giovane, un 22enne di origini tunisine, venendo controllato dai carabinieri durante lo svolgimento di un servizio di controllo veniva trovato in possesso di un coltello multiuso, dotato di tre lame aventi lunghezza rispettivamente 5 cm, 6.5 cm e 7.5 cm (con una lunghezza di 14.5 cm da chiuso e 22 cm da aperto); inoltre, essendo sprovvisto di documenti, veniva accompagnato negli uffici della Caserma di Corso Cairoli, per le previste procedure di identificazione, risultato essere illegale sul territorio dello Stato.

Per questi motivi, con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, un 22enne tunisino, domiciliato a Gualtieri, sequestrandogli quanto illecitamente detenuto. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Il fatto è successo l’altra sera, poco dopo le 20:00, in zona Piazzale Europa.