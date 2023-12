Furto in un distributore di benzina a Quattro Castella

Poco prima delle 4 di questa notte, i carabinieri della stazione di Quattro Castella, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un istituto di vigilanza, intervenivano in località Montecavolo in via Togliatti dove era stato segnalato un furto all’interno del distributore di benzina. Sul posto i carabinieri avevano modo di accertare che ignoti ladri, previa forzatura della saracinesca e successivamente della porta d’ingresso degli uffici, erano entrati nell’esercizio asportando danaro contante per alcune centinaia di euro in corso di esatta quantificazione.