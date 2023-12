A Mirandola il primo “Christmas Swap Party” alle scuole Montanari

Nell’ambito del progetto “Mani per creare, idee per cambiare” del CEAS La Raganella (Comune di Mirandola), di ManiTese e della Sartoria Circolare Manigolde, si terrà il primo Swap Party Natalizio in collaborazione con il Comitato Genitori.

Le classi terze sono state coinvolte in un percorso di approfondimento sul tema della moda sostenibile e del Cambia Moda, una campagna realizzata dalla ONG Mani Tese a livello nazionale sul tema della fast fashion, dell’inquinamento nel campo della moda e della violazione dei diritti umani per condizioni di sfruttamento nei Paesi del sud del mondo. Le riflessioni scaturite dai primi incontri ci porteranno poi ad intraprendere un gesto pratico e coinvolgente: l’organizzazione del primo swap party della scuola!

Lo swap party (dall’inglese “baratto”) è l’occasione per i ragazzi di terza di portare gli abiti che non utilizzano più e scambiarli con quelli dei compagni. Una scusa per rinnovare il proprio guardaroba in modo sostenibile cogliendo l’occasione per realizzare un regalo di Natale diverso dal solito. Il ritrovo è quindi per gli alunni di terze e le loro famiglie, presso l’atrio della scuola Martedì 19 Dicembre dalle 16 alle 18.

Obiettivi del progetto:

promuovere l’etica delle “ 4R ” della moda sostenibile: Riciclare, Ricucire, Ritagliare, Reinventare;

” della moda sostenibile: Riciclare, Ricucire, Ritagliare, Reinventare; promuovere il rispetto della Terra e delle sue risorse attraverso laboratori dove riscoprire il valore, l’uso e la lentezza delle mani.

A questa attività è stata poi affiancata la collocazione nei locali scolastici di una mostra realizzata da Mani Tese Finale Emilia in collaborazione con il Ceas La Raganella, costituita da 16 pannelli esplicativi con tema l’inquinamento prodotto dalla moda e la proposta di buone pratiche e azioni per cambiare.

“Attraverso questa iniziativa vorremmo trasmettere un segnale alle giovani generazioni in merito alla moda sostenibile e alle innumerevoli opportunità di recupero dei capi di abbigliamento, beni durevoli che possono avere nuova vita – commenta l’Assessore alla Scuola Marina Marchi – Grazie al CEAS, a Manigole e Manitese avremmo l’occasione di lanciare un formati innovativo che speriamo possa avere il massimo gradimento da parte delle Famiglie e la massima adesione da parte di ragazze e ragazzi”.