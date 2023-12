Tutti all’Unipol Arena per “Campioni in Festa”: venerdì 15 dicembre Ducati celebra i Titoli Mondiali

Con la conferenza stampa di presentazione tenutasi nella sede del Comune di Bologna a Palazzo D’Accursio, si sono accesi i riflettori su “Campioni in Festa”, l’evento attraverso il quale Ducati celebrerà insieme agli appassionati le vittorie ottenute nei Campionati Mondiali MotoGP, WorldSBK e WorldSSP.

Venerdì 15 dicembre sarà l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) ad accogliere i Campioni del Mondo e tutti i Ducatisti per una grande festa a ingresso gratuito, durante la quale si alterneranno momenti di racconto in cui rivivere le emozioni delle vittorie del 2023 a spazi di puro intrattenimento, soprattutto musicale, per far divertire il pubblico.

In sede di conferenza stampa sono intervenuti Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna e Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno, che hanno descritto il programma dell’evento e sottolineato ancora una volta la stretta relazione tra Ducati, le istituzioni e il territorio. In rappresentanza dell’Unipol Arena, uno dei più celebri impianti sportivi coperti polivalenti in Italia, ha partecipato Claudio Sabatini.

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati: “Abbiamo appena concluso una stagione sportiva straordinaria e siamo convinti che le grandi vittorie meritino di essere celebrate e condivise. Dopo aver portato la nostra Azienda e la sua storia sulle prime pagine internazionali, crediamo che sia doveroso festeggiare questi risultati a Bologna, il luogo dove la magia Ducati è nata ed è cresciuta, offrendo a tutti una grande festa. L’Unipol Arena ci permette di mettere in piedi uno spettacolo in grado sia di emozionare sia di far divertire gli appassionati che parteciperanno. Invitiamo tutti a unirsi alla celebrazione il 15 dicembre per vivere l’emozione di sentirsi Campioni del Mondo insieme a noi e ai nostri piloti”.

Matteo Lepore, Sindaco di Bologna: “La Ducati vince e stravince con 7 titoli quest’anno. Siamo molto felici, è una grande conferma dell’eccellenza bolognese. Faremo insieme questa grande festa e invitiamo tutti ad esserci per celebrare questo grande momento dello sport bolognese che torna ad alti livelli”.

I protagonisti indiscussi di “Campioni in Festa” saranno i piloti Ducati, che in sella alle moto più veloci del mondo hanno regalato agli appassionati una stagione sportiva da record. Sul palco salirà al gran completo il podio della stagione MotoGP 2023, monopolizzato da Ducati con il due volte Campione del Mondo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo Team) sul gradino più alto, affiancato da Jorge Martín (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team). Saranno presenti anche i Campioni del Mondo nei principali campionati riservati alle derivate di serie: Álvaro Bautista che ha difeso il titolo WorldSBK e Nicolò Bulega che ha ottenuto il suo primo alloro in WorldSSP. Non mancheranno sul palco anche i volti del “dietro le quinte” Ducati Corse che gli appassionati hanno imparato a conoscere nelle dirette dai box: Luigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi e Serafino Foti.

A dettare il ritmo della festa saranno Barbara Pedrotti, giornalista, presentatrice TV e grande appassionata di Ducati e Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico e conduttore televisivo. La presenza sul palco dei piloti sarà accompagnata da Guido Meda: l’inconfondibile voce che, gara dopo gara, ha raccontato il successo di Bagnaia in MotoGP a tutta Italia.

La scelta di una location come l’Unipol Arena ha reso naturale la costruzione di un programma che combina sport e musica. Lo spettacolo sul palco sarà animato da Power100: una selezione di 100 musicisti provenienti dalla Community internazionale di Rockin’1000 – che oggi conta oltre 75.000 iscritti e si esibisce negli stadi in tutto il mondo – con un repertorio di brani iconici rock. Al termine del momento dedicato ai propri eroi il pubblico potrà poi divertirsi e ballare grazie al DJ set di un ospite internazionale d’eccezione come Martin Solveig, il cui show sarà anticipato dalla live performance di Nicola Zucchi, disc jockey e producer originario dell’Emilia-Romagna protagonista di tante serate nei locali italiani.

L’apertura dei cancelli è prevista alle 20.00, lo spettacolo con i piloti sul palco si concluderà intorno alle 22.30 per lasciare spazio ai DJ set fino a circa 00.30.

L’evento “Campioni in Festa” è aperto e gratuito per tutti coloro che vorranno festeggiare insieme a Ducati. Per scaricare il biglietto di ingresso è sufficiente collegarsi a questo link . Lo show sarà anche trasmesso in diretta sul canale 208 di Sky.

Per tutti gli appassionati che desiderano fare un’immersione nel mondo Ducati è possibile vivere la Borgo Panigale Experience con la visita alla Fabbrica e al Museo Ducati. Nella giornata della festa i turni di visita nella fabbrica di Borgo Panigale saranno intensificati. Per assicurarsi il posto per la visita nell’orario desiderato, sono suggeriti la prenotazione e l’acquisto del biglietto online al sito https://tickets.ducati.com/. Il Museo Ducati sarà aperto come di consueto dalle 9:00 alle 18:00.

