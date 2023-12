Sabato inizia il Natale a Campogalliano

Sabato 9 dicembre ai Giardini pubblici di Panzano, alle 14,30, arriverà Babbo Natale e porterà l’albero di Natale e il presepe, ritirando le letterine dei bambini e offrendo loro una merenda con tè caldo e altre bontà a cura di cittadini, commercianti e Parrocchia di Panzano. Con questo momento dedicato ai più piccoli prenderà il via il ricco e articolato programma di eventi proposto dal Comune di Campogalliano per le festività natalizie.

Sarà un dicembre pieno di spettacoli, concerti, animazioni, mercatini, quello che porterà decine di appuntamenti per tutti, in particolare per bambini e ragazzi, per le vie e le piazze del paese con il titolo “Natale a Campogalliano”.

“Un Natale di pace, un Natale di serenità – spiega l’assessore alla Cultura ed eventi Luisa Zaccarelli – non può che essere questo l’augurio da diffondere in occasione delle feste imminenti. In considerazione del periodo storico che stiamo vivendo e degli orrori che quotidianamente percorrono il mondo, è quanto mai opportuno che anche la comunità si ritrovi a vivere insieme momenti di gioia e serenità. Un Natale solidale per tutti”.

Per tutto il periodo natalizio, sui balconi del municipio e in vari punti del paese, verranno esposti addobbi natalizi, realizzati da alunni, genitori e nonni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Campogalliano, come augurio di BUONE FESTE.

Da segnalare sicuramente i concerti come il Concerto di Natale “Grammers Gram”, proposto da Lapam Campogalliano domenica 17 alle 21 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Orsola oppure il concerto dell’Epifania, “En Priere” con il mezzosoprano Daniela Pini e Daniele Burani all’arpa, in programma venerdi 5 gennaio 2024 alle 20,45 alla chiesa parrocchiale di Panzano. Ancora musica con “Audiovilla Xmas Day”, ovvero i saggi natalizi della scuola di musica, venerdi 15 dicembre alle 20 presso la palestra polivalente di via Mattei 15, e, nella stssa sede, il giorno dopo sabato 16 dalle 9 alle 12,30, gli “Auguri Cantati” degli alunni della scuola primaria dedicati a genitori e nonni.

Tra gli spettacoli invece va ricordato il “Cantagiro Barattoli”, performance itinerante di racconti, giochi e canzoni che si muoverà in centro nel pomeriggio di sabato 16 dicembre quando è previsto anche “Aperitivo di Natale” a cura dei commercianti, con tigelle, nutella, vin brulè, arrosticini e tisane.

Oltre al pomeriggio di sabato a Panzano sono molte altre sono le iniziative per i più piccoli, dalla lettura animata con laboratorio creativo “All’arrembaggio Babbo Natale”, per bambini dai 5 anni, mercoledi 13, alle ore 16,30, presso la Ludoteca Ludovilla, a cura dell’autrice Valeria Angela Pisi, oppure il laboratorio “Biglietti di Natale LED”, giovedi 14, sempre in ludoteca, dalle 16,30 alle 18, per bambini dai 7 ai 10 anni, o ancora “Lo scarpone di Babbo Natale”, lettura animata per bambini dai 3 anni, in programma alla biblioteca comunale E.Berselli martedi 19 dicembre alle 16,30, altro intervento curato da Valeria Angela Pisi.

Per i ragazzi dagli 11 anni sono in programma due appuntamenti venerdi 22: dalle 17 in Piazza della Bilancia “Hide&Seek”, un grande nascondino di Natale, poi dalle 19, al Centro Giovani Villa Bi la festa con pizzata e tombolata “+Xmas Party”.

Per i ragazzi più grandi sono previsti altri incontri specifici: “#STRIKE! Un pomeriggio al bowling”, venerdi 15 dicembre, alle 15,30, al Sottosopra di Modena, con partecipazione gratuita ma riservato ai ragazzi iscritti al Centro Giovani Villa Bi. Martedi 19 invece, alle 17, a Villa Bi, è “Movie Time”, con la proiezione del film “17 anni (come uscirne vivi)”.

A completare un programma la “Tombolata di fine anno”, giovedi 21 dalle 16,30 alle 18,30 presso Villa Bi, e il “Mercatino del riuso Caritas” presso la sala R1 di via Marconi nel pomeriggio di sabato 16 e tutta la giornata di domenica 17 dicembre.

Per le festività natalizie è aperto anche il Museo della Bilancia con orario 10-12.30 e 15-18.30, in tutti i sabati e giorni festivi compresi Immacolata, Vigilia, Natale, Santo Stefano, San Silvestro (solo mattina), Capodanno (solo pomeriggio) ed Epifania, ma anche con eventi e appuntamenti speciali: domenica 17 dicembre “Esperimenti e letture con il meglio di MagicaScienza!”, lunedì 1 gennaio (solo pomeriggio), ingresso omaggio e domenica 7 gennaio, ingresso e visita guidata omaggio per tutti.

Il programma completo e maggiori informazioni si trovano consultando sul sito del Comune oppure seguendo i canali social dell’ente.