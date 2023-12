Natale diffuso a Cavriago

Il Natale a Cavriago si accende, con il ricco calendario di iniziative realizzate anche quest’anno in modo diffuso e condiviso.

Un programma davvero ampio e adatto a tutte le età, che partirà venerdì 8 dicembre con il “Mercatino di Natale” in Piazza Zanti dalle 9,00 alle 19.00 che proporrà prodotti di artigianato del territorio. Dall’alba al tramonto il centro del paese si riempirà di bancarelle di artigianato artistico, di produttori eno-gastronomici e di tante associazioni di volontariato del paese.

Durante la mattina nei pressi del Sagrato sarà presente il gazebo “Fai Shopping gioca e vinci nei Borghi di Matilde”, il concorso che premia lo shopping in val d’Enza.

Per tentare di aggiudicarsi uno dei buoni da 50€ da rispendere nei negozi di Cavriago, basta presentarsi allo stand con almeno 20€ di scontrini emessi dalle attività aderenti e fare click sul tablet a disposizione.

La giornata sarà animata dalla musica itinerante degli Ottoni Matildici e dalla presenza di Babbo Natale che accoglierà e intratterrà grandi e piccini presso la Sede di AUSER in via della Repubblica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

Sempre nella sede AUSER sarà inaugurata alla mattina Una finestra sul mondo”, la mostra curata dal gruppo Fotografico Cuariegh.

Alle ore 16.30 in piazza Zanti Croce Rossa di Cavriago inaugurerà il nuovo pulmino per i trasporti sociali al servizio della cittadinanza, mentre alle 17.00 verrà acceso l’albero in piazza Dossetti.