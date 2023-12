A Sant’Ilario d’Enza e a Gattatico lavori di manutenzione alla rete idrica

Manutenzione programmata in vista per l’acquedotto di S.Ilario e Gattatico: la prossima settimana, verranno effettuati lavori sulla rete idrica in via Monte Grappa, nella giornata di giovedì 14 dicembre 2023. L’intervento inizierà alle 08,00 e terminerà alle 12,30, salvo imprevisti.

Per consentire l’effettuazione degli interventi, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua relativamente alla rete che serve le seguenti aree:

Comune di Sant’Ilario d’Enza Via Dante Manfredi n° 3-5

Comune di Gattatico Località Taneto – Quartiere industriale Vecchia Puglia

Si potranno verificare interruzioni alla fornitura per tutta la durata dei lavori. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

IN CASO DI MALTEMPO L’INTERVENTO VERRA’ EFFETTUATO IL PRIMO GIORNO UTILE

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.