Pubblicato l’avviso per i contributi alle attività economiche di corso Roma a Carpi

E’ stato pubblicato sul sito Internet del Comune (prima pagina e sezione “Amministrazione trasparente”) l’annunciato avviso pubblico per altri 30.000 euro di contributi a supporto « delle attività economiche di Corso Roma, a parziale ristoro dei costi non comprimibili condizionati dai lavori di riqualificazione della via. »

Il periodo di riferimento è il semestre gennaio-giugno 2023, e hanno diritto a richiedere il contributo tutte quelle attività commerciali, artigianali e ricettive che non abbiano già beneficiato dei contributi comunali concessi con il primo bando (dicembre 2022). Sono escluse inoltre le attività professionali il cui andamento economico non risulta essere influenzato dai lavori effettuati.

Tra i requisiti ci sono l’assolvimento degli obblighi fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi (ove dovuti), e l’essere in regola con il pagamento dell’eventuale canone di locazione e dei tributi comunali.

Le domande vanno presentate entro le ore 11:30 di mercoledì 20 dicembre 2023 all’indirizzo PECI: cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it

A questo stesso indirizzo, entro le ore 11:30 di giovedì 14 dicembre, sarà possibile richiedere informazioni o rivolgere osservazioni sulla procedura.