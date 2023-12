Dal prossimo fine settimana a Reggio Emilia, pista di pattinaggio al parco del Popolo

In questo Natale 2023, tornano a Reggio Emilia due amatissimi divertimenti e occasioni di incontro per bambini, famiglie e ragazzi: la pista di pattinaggio e il trenino di Babbo Natale.

LA PISTA – Dopo una pausa, determinata dal Covid e dalla crisi energetica, si riallestisce la pista di pattinaggio inserita in un contesto inedito: ‘Reggio Emilia on ice’, a partire dalla prossima fine settimana e sino a febbraio si pattina al parco del Popolo.

“La pista di pattinaggio su ghiaccio ha rappresentato uno dei simboli natalizi più attesi della nostra città – dice l’assessora alla Valorizzazione del centro storico Mariafrancesca Sidoli – Se prima del Covid, piazza della Vittoria era il luogo deputato al posizionamento della struttura, oggi si è reso necessario ripensare e lanciare una nuova proposta, dato che piazza della Vittoria ha assunto la funzione di piazza dedicata al mercato e a diversi eventi, creando così una nuova consuetudine di passeggio in una zona ancora in cerca di identità. La proposta innovativa di non rinunciare alla pista, ma di riprogettarla all’interno dei giardini pubblici è mirata a promuovere uno stile di vita attivo e coinvolgente, è un’opportunità per tutti di divertirsi e socializzare all’aria aperta. La pista è infatti molto più di un semplice spazio ricreativo: rappresenta un punto di ritrovo per le famiglie, i giovani e gli appassionati di sport.

“Il parco del Popolo – prosegue Sidoli – è al centro, e lo sarà ancor più nei prossimi mesi, di interventi di riqualificazione e di nuova animazione. La pista di pattinaggio, proprio in considerazione dei lavori in corso di ripristino del verde e dei percorsi pedonali, verrà installata con particolare attenzione e cura, sarà dotata di apposite protezioni, tra cui transennamenti delle aiuole già risistemate, tali da tutelare gli interventi compiuti e la convivenza con quelli in essere. La pista inoltre sarà posizionata su una porzione di suolo normalmente calpestabile, non ancora interessata dai lavori di ripristino.

“Mi auguro – conclude l’assessora – che l’esordio della pista di pattinaggio al parco del Popolo sia una sperimentazione con buoni risultati e che il prossimo anno, terminati gli interventi di riqualificazione, si possa sviluppare ulteriormente l’idea, abbracciando l’arco complessivo della fontana Ferrari Bonini. Un rilancio del parco con una nuova funzione, dunque, che richiama persone di tutte le età ed è volta a favorire incontri e frequentazione del luogo nei mesi più difficili dell’anno”.

IL TRENINO – Lungo le vie del centro torna il trenino di Natale, amato dai bambini e non solo. La stazione del trenino sarà in piazza della Vittoria, a ridosso del parco del Popolo, dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024. Il servizio sarà gratuito e si svolgerà ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Il trenino offrirà ai bambini la possibilità di un tour del centro a bordo di una mezzo che conserva tutta la magia delle favole. Per info e prenotazioni: treninodinatale@laccento.it – cell. 377-3180480.