Giovedì 7 dicembre, alle ore 18.15 e alle 21, va in scena al teatro Cavallerizza-Zavattini di Reggio Emilia lo spettacolo ‘Stai Zitta!’ tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, con Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque e con la regia di Marta Dalla Via , una produzione Scarti Centro di produzione teatrale d’innovazione).

Come nel libro, la pièce teatrale è incentrata sui pregiudizi e gli atteggiamenti più subdoli che limitano i diritti delle donne, con la limitazione al diritto di parola o il mansplaining, per contrastare gli stereotipi di genere e le frasi che le donne non vogliono più sentirsi dire.

Ad aprire la serata sarà il video “Parole non addomesticate” realizzato da Sara Pozzoli quale esito del laboratorio Parole non addomesticate, condotto da Monica Morini del Teatro dell’Orsa: una raccolta di voci e testimonianze delle donne, per promuovere un modo nuovo di stare in rete.

L’ingresso è gratuito, con offerta libera su prenotazione, tramite il sito www.comune.re.it/pariopportunità: quanto raccolto, sarà devoluto all’Associazione Nondasola che gestisce il Centro antiviolenza – Casa delle Donne di Reggio Emilia.

Ad ora i posti disponibili per assistere alle due rappresentazioni risultano esauriti. Tuttavia, non si possono escludere rinunce e, considerate le numerose richieste pervenute, gli organizzatori invitano chi fosse interessato, non fosse riuscito a prenotare e avesse il tempo necessario, a verificare direttamente in teatro, poco prima dell’inizio degli spettacoli, la disponibilità di posti liberatisi all’ultimo minuto.

Si invitano inoltre quanti intendono disdire la loro prenotazione, a segnalarlo quanto prima, scrivendo all’Ufficio Pari opportunità del Comune di Reggio Emilia: ufficio.pariopportunita@comune.re.it