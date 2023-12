Enzo Ferrari, i suoi ritratti in una mostra di foto

Una mostra di ritratti fotografici dedicata a Enzo Ferrari: giovedì 7 dicembre alle ore 11 a Maranello l’inaugurazione della mostra “Ritratti: il Drake”, ospitata allo Spazio Culturale Madonne del Corso fino al 7 gennaio. La mostra è una galleria di foto di Enzo Giovanelli, una serie di ritratti fotografici dedicati a Enzo Ferrari ripreso nelle occasioni pubbliche e nei momenti informali.

Enzo Giovanelli è da sempre appassionato di fotografia e automobilismo: ha iniziato a frequentare l’Autodromo di Modena sin da giovanissimo e durante il suo lavoro da fotografo ha documentato per trent’anni il mondo dell’automobilismo sportivo e della Formula 1. Sue immagini sono apparse su Autosprint, La Gazzetta dello Sport, Gente Motori, Auto Capital e nel 1994 ha vinto il Premio fotografico internazionale Gilles Villeneuve. La mostra osserva questi orari di apertura: il 7 dicembre dalle 11 alle 21, dall’8 al 10 dicembre dalle 10 alle 21, dall’11 dicembre al 7 gennaio dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18. L’inaugurazione è prevista proprio nel giorno della prima proiezione, in anteprima italiana, del film che il regista statunitense Michael Mann ha dedicato al fondatore dell’azienda automobilistica: il “Ferrari” di Mann si potrà infatti vedere in anteprima esclusiva all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello dal 7 al 13 dicembre e a Modena, mentre dal 14 sarà in proiezione in tutte le sale italiane.