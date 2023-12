Domani incontro pubblico sulla sanità a Castenaso con l’Assessore regionale Donini

Incontro sulla nostra sanità, martedì 5 dicembre alle 20:30 al Cinema Italia di Castenaso. Saranno ospiti dell’appuntamento l’Assessore Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini e il Direttore Generale AUSL Bologna Paolo Bordon che, insieme al Sindaco Gubellini e all’amministrazione comunale, approfondiranno i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni alla nostra sanità, colpita da una pandemia durissima e da una crisi energetica che ha messo a dura prova il nostro Servizio Sanitario Nazionale.

Il territorio di Castenaso, nonostante il periodo difficile, è comunque riuscito a raccogliere investimenti destinati alla sanità territoriale, una notizia importante dopo quasi 20 anni di sostanziale stallo per il nostro Comune.

Il PNRR finanzierà con quasi un milione di Euro l’ampliamento dell’attuale Casa della Comunità, che raddoppierà gli spazi e potrà così accogliere più servizi e integrare la medicina di base con i servizi sociosanitari e quelli di telemedicina.

Una serata dedicata al futuro di questi servizi sul territorio di Castenaso, senza dimenticare i cambiamenti in atto nella Medicina di Emergenza Urgenza in Emilia-Romagna e nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, sempre più in sofferenza per mancanza di fondi adeguati e di personale formato in numeri consoni e adeguatamente retribuito.