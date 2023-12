Danza aerea: le atlete della sassolese Armonia Art Academy si distinguono nella competizione internazionale

Si è tenuta al PalaDozza di Bologna, dall’1 al 3 dicembre 2023, una competizione internazionale di danza aerea e pole dance, la “U.N.A. Pole & Aerial World Cup”.

Anche in questo prestigioso contesto, il medagliere della sassolese Armonia Art Academy, scuola di danza aerea fondata da Annalisa Ghiddi, è stato particolarmente ricco; a sottolineare l’ottimo livello delle atlete sassolesi, in uno sport che richiede preparazione tecnica e gesto artistico, in quello che si trasforma in un vero e proprio spettacolo.

A preparare le nove atlete che avevano superato le precedenti prove nazionali, sono state Silvia Fontana e Alice Ghiddi.

Sul gradino più alto del podio nella categoria “Double Hoop, Rookies under 18” Emma Marzani e Greta Bassi, che si sono esibite in coppia al cerchio aereo interpretando le protagoniste di “Avatar”. Straordinariamente somiglianti ai personaggi del famoso film e molto affiatate tra di loro, le due atlete hanno convinto i giudici portandoli letteralmente su un altro Pianeta!

Un’altra coppia da numero uno del podio, Ludovica Calendi e Giulia Giugni (foto), vincitrici nella categoria “Attrezzi misti aerei, Rising stars Senior Double”. L’amore tra Joker e Harley Quinn non è mai stato così esplosivo!

Oro anche per Maddalena Fioroni nella categoria “Attrezzi aerei misti, Rookies under 14”. All’amaca aerea, Maddalena ha interpretato al meglio i poteri di Captain Marvel: energia, forza e agilità.

Seconda classificata nella categoria “Attrezzi aerei misti, Rookies under 10” Anna Marzullo, che ha sprigionato la sua grinta nell’interpretare all’amaca aerea l’avventurosa eroina della Marvel “Black Widow”.

Terza classificata nella categoria “Aerial hoop, Rising stars under 40 “, Lidia Geti. Lidia è un’atleta molto eclettica, come ha dimostrato recentemente durante lo spettacolo del 25 novembre scorso dedicato alle donne, esibendosi con le cinghie aeree.

Lo spettacolo, ideato da Silvia Fontana di Armonia Art Academy in collaborazione con la Sonus Academy, e svoltosi nella palestra dello Stadio Ricci di Sassuolo, aveva posto l’accento sulla valorizzazione della donna, come ha sottolineato Silvia: “Quello che cerco di insegnare alle mie allieve – ha detto – è di non aver paura a mostrarsi. Attraverso le forme artistiche, come possono essere la danza aerea e la musica, è possibile esprimere al meglio il proprio potenziale e farsi sentire”.

Valori, questi, che sono alla base di Armonia Art Academy e che contribuiscono a formare atlete capaci di affrontare nel modo giusto anche le competizioni più impegnative come questa “U.N.A. Pole & Aerial World Cup”.