Cinque feriti in uno scontro tra auto, ieri sera a Bagno di Reggio Emilia

Cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21:00 a Bagno di Reggio Emilia, all’incrocio tra via Lasagni e via Monzani.

Nello scontro frontale tra due autovetture, ad avere la peggio una famiglia composta da marito, moglie e due figli adolescenti. La madre e i due ragazzini hanno riportato i traumi maggiori e sono stati ricoverati con codice di massima gravità all’ospedale di Reggio Emilia e al Policlinico di Modena. Ferite meno gravi per il padre e per il 19enne alla guida dell’altra autovettura. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio Emilia, tre ambulanze e un’automedica, oltre all’elisoccorso di Bologna. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Reggio Emilia.