SportivaMente: “Strike! Lo sport ci mette in pista”

“Strike!” lo sport ci ha portati in pista oggi in un pomeriggio all’insegna dell’inclusione nell’ambito della settima edizione di SportivaMente, il festival organizzato da Fuori Campo 11; presenti all’incontro la presidente e fondatrice di Fuori Campo 11 Barbara Fontanesi, Franco Cosmai e Stefano Corradini.

Alle ore 15:00 si è svolto il primo torneo di bowling “STRIKE! Lo sport ci mette in pista” dedicato a ragazzi e ragazze speciali.

L’appuntamento sulla pista del Bowling Club di Formigine insieme agli amici del Dream Team Bowling Formigine ASD e dei Draghi Rossi ASD; l’evento è stato accolto con entusiasmo dai ragazzi e dalle ragazze dei due team che hanno dato l’arrivederci al prossimo anno ringraziando l’associazione per aver regalato loro questa opportunità.

Il pomeriggio si è concluso con la premiazione dei ragazzi e delle ragazze da parte di Stefano Corradini e Barbara Fontanesi.

Domani “Sportabilmente: istruttori in gioco per uno sport inclusivo” alle ore 10:00 presso la sala di quartiere “Falcone e Borsellino” a Sassuolo in occasione dell’incontro organizzato con CSI comitato di Modena e AUSL Modena.