In San Prospero ricordo di Mons. Gazzotti e preghiera per la pace in Terra Santa

Una guerra atroce insanguina ora la Terra Santa, meta di innumerevoli pellegrinaggi svolti dagli Amici di Terra Santa con la guida preziosa e sapiente di mons. Gianfranco Gazzotti.

Oltre ai luoghi sacri e al Patriarcato latino di Gerusalemme, le istituzioni educative, caritative e sanitarie cattoliche erano divenute per i pellegrini una tappa fissa e generoso è sempre stato il sostegno economico loro assicurato dagli Amici di Terra Santa.

Tanti inermi – donne, vecchi e soprattutto bambini anche in tenera età – sono vittime in queste settimane in Israele e Palestina di indicibili violenze, rapimenti, sevizie, bombardamenti, uccisioni: crudeltà che vengono perpetrate proprio in quei luoghi in cui Gesù in un supremo atto di amore immenso offrì la sua vita per la salvezza e la redenzione dell’umanità.

Lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 19.00 gli Amici di Terra Santa si ritroveranno nella Basilica cittadina di San Prospero per la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi, in cui si pregherà con il Salmo 122:

Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti amano; sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su te sia pace!».

Sarà questa anche l’occasione per ricordare mons. Gianfranco Gazzotti, spentosi il 31 dicembre dello scorso anno.

Per oltre 50 anni è stato ricercato animatore di pellegrinaggi nei luoghi di Gesù: per tale servizio aveva ricevuto la medaglia d’oro dalla Custodia di Terra Santa; nel 2007 era stato nominato parroco della Basilica del Santo Patrono.