Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 2 dicembre 2023

Al mattino cielo nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse sul territorio, più intense sul settore centro-orientale della regione. Tendenza a progressiva attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio-sera a partire dal settore occidentale.

Temperature minime senza variazioni significative sul settore centro-occidentale, con valori tra 4 e 7 gradi, in rialzo su quello orientale con valori tra 9 e 14 gradi. Massime in generale aumento sul settore occidentale, stazionarie o in lieve flessione sulle province centro-orientali con valori compresi tra 10 e 18 gradi.

Venti forti sud-occidentali, anche a associati a raffiche, sui rilievi e colline romagnole e crinale appenninico, con tendenza nel primo pomeriggio a ruotare da ovest e a rinforzare sulle aree di pianura e settore costiero. Mare da mosso a molto mosso.

(Arpae)