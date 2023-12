Guastalla, Rotaract club e Rotary donano giochi alla Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza

Insieme per l’autismo: Rotaract Club Gonzaga – Suzzara, Carpi, Guastalla e Rotary Club Guastalla hanno donato giochi e supporti per l’attività psicomotoria alla Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza (NPIA) di Guastalla.

La donazione segue un proficuo percorso di sensibilizzazione nel territorio di riferimento sulle problematiche legate ai disturbi dello spettro autistico (ASD) e per sostenere i servizi di NPIA territoriale. Sotto la guida e con la collaborazione dei professionisti della NPIA di Guastalla, i club hanno promosso serate divulgative rivolte alla cittadinanza. L’obiettivo di queste iniziative è stato informare e coinvolgere la popolazione sulle peculiarità e sulle esigenze specifiche dei bambini affetti da ASD. Tali incontri hanno fornito un’opportunità per comprendere il modo in cui i bambini con Autismo percepiscono il mondo circostante, individuare le barriere che possono incontrare e apprendere le strategie per rendere i contesti di vita più inclusivi.

Il profondo interesse dei membri dei club verso le esigenze del territorio e la complessità della presa in carico riabilitativa nei servizi di NPIA ha portato a un impegno concreto. Grazie ai fondi raccolti attraverso la sensibilizzazione della comunità, i club hanno effettuato donazioni di giochi e materiali per attività psicomotorie, elementi essenziali nello sviluppo delle prime competenze relazionali e comunicative.

Le dottoresse Silvia Mazzotta, Responsabile del Servizio di NPIA del Distretto di Guastalla, Paola Codazzi, referente ASD per il Distretto e tutti i professionisti della NPIA del Distretto di Guastalla ringraziano di cuore Rotaract Club Gonzaga -Suzzara, Rotaract Club Carpi, Rotaract Club Guastalla e Rotary Club Guastalla per il loro fondamentale impegno e la loro attenzione e per il generoso sostegno fornito alle attività cliniche.