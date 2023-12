“Gospel Night” con i Dream Gospel Voices il 3 e 4 dicembre a Modena

Emozionante incontro tra le voci amate del gospel contemporaneo di Harlem:

da Amazing Grace a Oh Happy Day, con medley natalizio e classici spirituals. Una

serata evento all’insegna del miglior gospel americano per diffondere messaggi di pace,

amore, gioia e speranza, valori inconfondibili di questa musica amata e apprezzata in

tutto il mondo: la “Gospel Night” con i Dream Gospel Voices, uno dei migliori

ensemble della scena gospel contemporanea, formato dalle più talentuose voci di

Harlem.

Il Dream Gospel Voices rappresenta una fusione unica tra la tradizione del gospel

americano e l’innovazione musicale internazionale. Composto da straordinari cantanti

con esperienze nei cori più prestigiosi di Harlem, il gruppo offre un’esperienza musicale

senza pari. I loro concerti mescolano la sacralità del gospel tradizionale con

reinterpretazioni moderne di brani iconici. Questa serata offre un viaggio coinvolgente

nel cuore di una musica che supera le barriere del genere, diventando un linguaggio

universale che tocca le anime delle persone. Il Dream Gospel Voices perpetua la

tradizione di unire culture e ispirare attraverso la potenza della musica gospel, creando

una connessione profonda tra artisti e pubblico. Con emozioni e messaggi di speranza

intrecciati in ogni nota, questo ensemble di talento offre un’esperienza che va oltre la

semplice performance musicale.

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone e presso la biglietteria del Teatro