E’ morto Giuliano Mussini, fondatore della Panaria Group

E’ morto Giuliano Mussini, 93 anni, fondatore della Panaria group. A darne l’annuncio la moglie Gemma e i figli Paolo, Silvia, Emilio, Marco, il fratello Giorgio e le sorelle Luciana e Silvana .

A lui il premio alla carriera di Acimac in occasione della scorsa edizione di Tecna.

I funerali si terranno lunedì con partenza alle 14.30 dalla camere ardenti dell’ospedale di Sassuolo per arrivare alla chiesa di Ponte Nuovo dove alle 15 si svolgerà la cerimonia funebre per poi proseguire per il nuovo cimitero urbano di Sassuolo.

Domenica 3 dicembre alle 20 nella chiesa parrocchiale della Consolata il rosario.