Castelfranco Emilia: in Consiglio comunale approvata la variazione di bilancio

Nella seduta di giovedì 30 novembre del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2023-25, che permetterà di realizzare e portare a termine una serie di importanti opere per le comunità di Castelfranco Emilia e delle frazioni, che rientrano tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale.

Per la riqualificazione della sede AVIS di Piumazzo verranno dedicati fondi per 140mila euro, per le attrezzature nei parchi destinate a bambine e bambini la somma riservata è di 50mila euro, alla riqualificazione della Palestra Tassoni di Piumazzo saranno dedicati ulteriori 100mila euro e ulteriori 45mila euro per la riqualificazione dei campi da calcio del territorio. Infine verranno investiti 100mila euro aggiuntivi per concludere l’intervento di completa riqualificazione delle Scuole Marconi di Castelfranco Emilia.

“Nel consiglio di ieri sono state approvate variazioni che porteranno ulteriori dotazioni economiche per la realizzazione di importanti lavori, in aggiunta a quelli legati ai fondi del PNRR, annunciati il mese scorso e che permetteranno di portare a termine molti degli obiettivi strategici che ci siamo dati a inizio mandato, di avere una città più accogliente, con impianti sportivi rinnovati e strutture all’avanguardia, oltre che con una viabilità migliore” – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano.

“Nell’ultima variazione di bilancio del 2023 abbiamo proposto una serie di investimenti che portano il totale di quelli programmati a circa 16 milioni di euro. Risorse ingenti che saranno impiegate per trasformare e rendere migliore la nostra città, risorse che abbiamo scelto di investire nonostante in questi anni il “caro energie” e la notevole carenza di fondi statali a supporto degli Enti Locali abbiano messo a dura prova il nostro bilancio. Anche per questo, oltre che per il lavoro che quotidianamente viene svolto sento il dovere di ringraziare tutto il personale tecnico e amministrativo del nostro Comune, grazie al cui impegno al servizio della nostra comunità sarà possibile raggiungere importanti obiettivi” – ha aggiunto l’assessore al Bilancio Leonardo Pastore.