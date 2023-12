Camilla Ronzullo ospite in Biblioteca Sognalibro per ‘Autori in Prestito’

Domenica 3 dicembre alle ore 17.30, la Biblioteca Sognalibro di Casalgrande, nell’ambito della rassegna Autori in prestito, avrà l’onore di ospitare Camilla Ronzullo, scrittrice, blogger e illustratrice che condividerà col pubblico i suoi consigli di lettura, ascolto e visione.

Diventata giornalista grazie alla radio, Camilla Ronzullo scrive, illustra e ama parlare, meglio se con le cuffie alle orecchie e un microfono nelle vicinanze. Per Salani ha scritto il romanzo La Misura di Tutto, 2018 e il manuale creativo Diario dei Ricordi Futuri, 2019 e ha illustrato l’albo per ragazzi Fare la Moda, 2022. Nel 2020, per Storytel, ha scritto e letto Domani è un altro mondo, un audio documentario dedicato al romanzo Via col vento. Collabora con Chora Media, con cui ha lavorato al podcast L’Ebreo onorario. Dal 2009, con immutato entusiasmo, gestisce un progetto chiamato Zelda was a Writer.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito.

La rassegna è a cura di Paolo Nori e Arci Reggio Emilia.