Awed, Dose e Dadda in ‘Esperienze D.M.’ lunedì al Celebrazioni di Bologna

Dopo i sold out registrati nella scorsa stagione, le star del web Awed, Dose e Dadda tornano a teatro portando dal vivo uno dei format più seguiti in rete, Esperienze D.M., proposto al Teatro Celebrazioni di Bologna lunedì 4 dicembre alle ore 21.00.

I tre influencer – Simone Paciello, Riccardo Dose e Daniel D’Addetta – ascolteranno e commenteranno in presa diretta vocali di storie di vita vissuta “abbastanza particolari” e come di consueto nel loro show non mancherà l’improvvisazione.

Info: Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it.