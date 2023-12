4 Dicembre Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco

S. Barbara è una ricorrenza che è e continua ad essere molto sentita dal personale dei Vigili del fuoco, anche perché rappresenta pur sempre un mix tra riconoscenza e richiesta di protezione che tutti i vigili del fuoco riconoscono e chiedono alla loro Santa Patrona.

Passano gli anni e ogni anno si aggiunge un anno di lavoro, con le sue fatiche, i suoi rischi, con i suoi servizi resi alla cittadinanza, ma anche con le sue problematiche e le sue gratificazioni, che impongono di rinnovare questa giornata di ringraziamento.

Quest’anno il Comando Vigili del fuoco di Modena ha espletato:

9700 Interventi di soccorso tecnico urgente (una media di 25 interventi al giorno)

3485 Istanze evase nel settore della certificazione antincendio

330 servizi di vigilanza antincendio

48 corsi interni,

38 corsi di formazione per addetti antincendio e 73 commissioni d’esame

35 Comunicazioni di notizie di reato nel campo antincendio oltre a 52 controlli

E tanti altri servizi che sarebbe lungo elencare

LE CELEBRAZIONI DEL 4 DICEMBRE

Ore 9:00 onore ai Caduti con deposizione di una corona di alloro alla lapide

presso la sede Centrale del Comando

Ore 9:10 deposizione di una corona presso il Monumento al Vigile del Fuoco

Incrocio Strada Formigina – Viale Corassori

Ore 9:30 Santa Messa presso la palestra del Comando celebrata da Mons. Lino Pizzi

Incrocio Strada Formigina – Viale Corassori

Ore 10:30 Saluto del Comandante del Sig. Prefetto – a seguire consegna riconoscimenti

INIZIATIVA DEL 8 DICEMBRE

in Piazza Grande a Modena

Dalle ore 14:30 alle ore 18

Esposizione mezzi Vigili del Fuoco e manovre pompieristiche

Pompieropoli per tutti i bambini (a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo sez. Modena)

Ore 19 circa (al termine della S. Messa in Duomo celebrata da Mons. Erio Castellucci)

Deposizione di un mazzo di fiori alla Madonna presso Torre Municipale

Alle ore 16:00 a Sassuolo, deposizione di fiori alla Madonna della Torre Civica in Piazza Garibaldi