Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 1 dicembre 2023

Molto nuvoloso sul settore occidentale con precipitazioni irregolari, a tratti intense sulle zone di crinale in temporanea attenuazione nel corso della mattinata; nuvolosità meno compatta sul settore centro-orientale con parziali schiarite. Nuovo impulso perturbato in arrivo sul settore occidentale con precipitazioni a tratti moderate, a carattere di rovescio sulle zone di crinale in spostamento nella notte verso est.

Temperature in generale aumento, più marcato sulla Romagna. Minime attorno a 4 gradi sul settore centro-occidentale e tra 5 e 10 gradi sulla Romagna, con punte più alte sui rilievi. Massime tra 8 e 10 gradi sulle pianure emiliane e tra 13 e 20 gradi sul settore orientale, dove si sentirà l’effetto della ventilazione sud-occidentale. Venti moderati o forti sud-occidentali sui rilievi e zona collinare romagnola anche associati a raffiche, in aumento nel corso del pomeriggio. Deboli tendenti a divenire orientali sulle pianure emiliane e deboli-moderati meridionali sul settore costiero. Mare mosso sul settore meridionale, molto mosso sul settore ferrarese.

(Arpae)