In Prima Nazionale, al Teatro EuropAuditorum di Bologna ‘The Sound of Magic’

Per la prima volta insieme, Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios presentano a Bologna, in Prima Nazionale, The Sound of Magic, un appuntamento speciale firmato Disney Concerts, in programma il 2 e 3 dicembre 2023 al Teatro EuropAuditorum di Bologna, per tre repliche tutte esaurite.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna che suonerà dal vivo le musiche che fanno da colonna sonora alle scene di celebri film di animazione che verranno proiettate in alta definizione su grande schermo. Sul podio, il direttore brasiliano Thiago Tiberio, oggi uno dei più importanti compositori e direttori di musica per film.

Fra poche settimane, il secondo appuntamento firmato Disney Concerts, Fantasia in Concert, che andrà in scena al Teatro EuropAuditorium il 5 e il 7 gennaio 2024, in cui sempre l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta dal M° Thiago Tiberio, interpreterà alcune delle musiche iconiche che animano i due film “Fantasia e “Fantasia 2000”, per far vivere un’esperienza unica, come la Sinfonia Pastorale di Ludwig van Beethoven, il Clair de lune di Claude Debussy, La danza delle ore di Amilcare Ponchielli, Pomp And Circumstance di Edwar Elgar, I Pini di Roma di Ottorino Respighi e L’apprendista stregone di Paul Dukas.

Biglietti già in prevendita. Info:E-mail: info@teatroeuropa.it – Tel: 051.372540).