Il Teatro dell’Orsa a Cavriago con ‘Cuori di terra’

«Ci sono storie che si aggrappano alla Storia che qualcuno preferisce dimenticare ma che rinascono dentro gli occhi di che le ascolta. La vicenda degli uomini e delle donne dei Cervi, rappresenta quella di tante famiglie emiliane e del cammino di emancipazione di un popolo che inizia più di un secolo fa e si manifesta con l’antifascismo e la Resistenza»: Monica Morini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa introducono Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi, spettacolo per tutti a partire dai 12 anni che sarà in scena domenica 3 dicembre alle ore 18 al Centro Cultura Multiplo di Cavriago (RE) a conclusione del Festival Orticelli ribelli & Giardini resistenti – Winter Edition 2023.

La preziosa manifestazione, di cui da sempre il Teatro dell’Orsa è partner, si apre sabato 2 dicembre alle ore 16.30 con la presentazione, a cura di Luca Brami e Annalisa Corrado, del progetto di costruzione di una Comunità Energetica Rinnovabile a Cavriago.

Alle ore 18 Veronica Fernandes, giornalista della redazione esteri di RaiNews24 inviata di guerra in Cisgiordania e Ucraina, ragionerà con Annalisa Corrado e Monica Morini di crisi climatiche, conflitti e migrazioni.

Domenica 3 dicembre le attività inizieranno alle ore 15 con un laboratorio di scienza e tecnologie green per ragazze e ragazzi dai 10 anni, a cura di Coop. Accento e Annalisa Corrado (prenotazione obbligatoria).

Alle ore 16.30 Annalisa Corrado presenterà il suo libro Pensiamo Verde in dialogo con Annamaria Gozzi.

Alle ore 18 andrà in scena Cuori di terra del Teatro dell’Orsa spettacolo che ha vinto il Premio Scenario per Ustica, il prestigioso riconoscimento nazionale per l’impegno nel teatro civile e di memoria «per la lettura non agiografica della storia dei fratelli Cervi riletta nella complessità di una vicenda che connette impegno politico e battaglie quotidiane per l’emancipazione della persona e il progresso nelle relazioni umane, nel lavoro e nella società».

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti.

Il Centro Cultura Multiplo si trova in via della Repubblica 23 a Cavriago (RE).

Info ed eventuali prenotazioni: 0522 373466, multiplo@comune.cavriago.re.it, WhatsApp 334 2156870. Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.