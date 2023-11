Il Centro storico di Carpi aspetta i bimbi con elfi, mattoncini e “cantiere”

E’ in arrivo un fine settimana “a misura di bambino” in Centro storico: tante infatti le iniziative per i più piccoli, nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre, nell’ambito del cartellone di “Un magico Natale” promosso dal Comune e dall’associazione “CarpiLab”.

Sabato in corso Roma, dalle 16:00 alle 20:00 (in caso di pioggia sotto il portico corto di piazza Garibaldi) sarà allestita una grande area ludica con più di 800 pezzi di maxi mattoni di plastica, a disposizione per realizzare delle costruzioni giganti e “brick table” con piccoli mattoncini.

In piazza dei Martiri, invece, sarà realizzato un vero e proprio circuito cittadino per “go-kart” a pedali con i piccoli “piloti” che potranno “sfrecciare” nel percorso delimitato da coni arancioni sfidandosi in gare all’ultima pedalata.

Sempre in piazza ci sarà un “Cantiere dei piccoli”, con dodici mezzi a pedali a disposizione dei bambini di tutte le età per giocare a fare i “piccoli operai”, guidando i mezzi e trasportando materiale. Leve manuali e movimento a pedali, per far giocare i bimbi a fare i “piccoli manovali” con tanto di kit con casco, guanti e cuffie per lavorare in sicurezza.

Inoltre, sul “rialzato” della piazza, dalle 16:00 alle 19:00 due “elfi” guideranno i laboratori natalizi sotto il gazebo riscaldato e addobbato a tema.