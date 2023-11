Il “2023 in libri”, sabato alla biblioteca Cionini di Sassuolo

Sabato prossimo, 2 dicembre a partire dalle ore 17, in Biblioteca Cionini, l’appuntamento con “2023 in libri”, in cui si cercherà di ripercorrere il meglio dei libri usciti nel 2023 insieme a Simonetta Bitasi, lettrice “ambulante” ed esperta promotrice di storie.

Simonetta Bitasi: Il suo lavoro è leggere, organizza gruppi di lettura e incontri dedicati ai libri in biblioteche, librerie, festival e circoli culturali. Collabora inoltre come consulente agli acquisti delle biblioteche mantovane e realizza progetti di promozione alla lettura rivolti a giovani e adulti anche attraverso le pagine del sito “Lettore Ambulante”.