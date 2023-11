Furto in bar a Reggio Emilia, sparita una macchina cambiamonete

Poco prima delle 3.30 di oggi, 30 novembre, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in via Vittoria Colonna a Reggio Emilia per curare un sopralluogo di furto all’interno di un bar. Sul posto gli operanti hanno accertato che ignoti ladri, dopo aver forzato la porta principale d’ingresso del bar, si erano introdotti nei locali asportando, da un primo controllo in corso di esatto inventario, una macchina cambiamonete contenente denaro in corso di quantificazione. Verifiche dovranno stabilire eventuali ulteriori ammanchi.