Aggiornamento in merito alla chiusura di un tratto della Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno/AA1 Milano-Napoli, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 30 novembre, alle 6:00 di venerdì 1 dicembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 dicembre, per consentire lavori di manutenzione del ponte sul fiume Reno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, Via Antonio Baldacci, rotonda Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, rotonda Granatieri di Sardegna, via Prati di Caprara, viale Sandro Pertini, viale Palmiro Togliatt, per rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.