A Sassuolo inaugura la sopraelevazione ferroviaria con sovrappasso sulla strada Pedemontana

Un’opera importante e molto attesa, in grado di alleggerire il traffico sulla strada Pedemontana a favore di un transito più scorrevole delle merci del comparto ceramico di Sassuolo e di tutti i cittadini. È la sopraelevazione ferroviaria con sovrappasso sulla strada Pedemontana che lunedì 4 dicembre sarà inaugurata a Sassuolo, alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regionale alla Mobilità, trasporti e infrastrutture, Andrea Corsini.

Una infrastruttura necessaria per superare il collo di bottiglia causato dalla riduzione a una corsia della strada Pedemontana proprio in concomitanza del passaggio a livello che fermava il traffico in un nodo strategico per il trasporto delle merci e la viabilità tra Sassuolo e Fiorano e tra Casalgrande e Castellarano.

Due gli appuntamenti della mattinata: il sopralluogo con le autorità e a seguire la presentazione del progetto. Oltre al presidente Bonaccini e all’assessore Corsini interverranno: il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani, il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia e il past president e consigliere di Confindustria Ceramica, Vittorio Borelli.