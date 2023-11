Truffa romantica delle criptovalute: 21enne arrestato a Pieve di Cento

La mattina del 25 novembre 2023, i Carabinieri della Sezione Operativa di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 21enne cinese per truffa. I fatti sono iniziati il 23 novembre successivo quando un’imprenditrice cinese sulla cinquantina è andata dai Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento dicendo che era stata truffata da un uomo conosciuto in un servizio di messaggistica telefonica che dopo averla persuasa sentimentalmente e convinta a investire 35.000 euro in criptovalute, l’aveva incoraggiata a investire altri 50.000 euro.

La donna, temendo di essere stata truffata la prima volta, dopo aver versato 35.000 euro a un soggetto mediante bonifico bancario senza avere riscontro del suo investimento, informava i Carabinieri che la nuova somma di denaro chiesta dall’interlocutore (50.000 euro), l’avrebbe consegnata a mano a una terza persona che le aveva fissato un appuntamento per le ore 09:30 del 25 novembre 2023, davanti a un centro scommesse di Pieve di Cento. All’appuntamento, però, oltre alla donna, si sono presentati anche i Carabinieri e alla vista del soggetto incaricato di ritirare la valigetta con i soldi, si sono avvicinati e dopo averlo identificato in un 21enne cinese, domiciliato a Bologna, lo hanno arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ferrara, il soggetto arrestato dai Carabinieri, è stato rimesso in libertà.