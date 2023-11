Sport e ambiente: tornano a Modena le camminate di quartiere

Dopo tre anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria tornano a Modena le Camminate di Quartiere, la manifestazione non competitiva, arrivata alla 44esima edizione, che invita tutti i cittadini a camminare insieme alla riscoperta della città e dell’ambiente. In programma dal 3 al 31 dicembre ci sono quattro appuntamenti domenicali, uno per ogni quartiere, con percorsi diversi per adattarsi alle esigenze di tutti i partecipanti, camminatori, marciatori, praticanti di fitwalking e podisti allenati, che riceveranno poi un premio all’arrivo. La manifestazione itinerante, nata nel 1977, è promossa e sostenuta dal Comune in collaborazione con il Comitato coordinamento provinciale dell’attività podistica amatoriale e gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, e col sostegno anche di Conad Nord ovest.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, mercoledì 29 novembre, in Municipio, con una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessora allo Sport Grazia Baracchi; Mauro Del Carlo della Polisportiva Union 81; Pier Paolo Alessandro del Pentathlon Modena; Gabriele Carletti della Polisportiva Cognentese; Mauro Monelli della Polisportiva Modena Est; Tiziana Giurati di Conad Nord ovest; Maurizio Pivetti, rappresentante del Coordinamento podistico modenese per Uisp.

“Si tratta di una manifestazione storica – commenta l’assessora Baracchi – e, quindi, il grande impegno messo in campo in maniera sinergica per farla ‘rinascere’ assume ancora più valore. Anche per questa ragione esprimo un ringraziamento verso tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere l’obiettivo”. Le Camminate di Quartiere, dunque, potranno continuare “a coinvolgere i cittadini – continua l’assessora – perseguendo l’obiettivo di favorire il movimento, l’attività motoria e lo sport come elementi alla base della promozione di corretti e sani stili di vita, ma pure confermando il piacere di stare insieme camminando oppure correndo”. I benefici legati alla partecipazione all’iniziativa, insomma, “sono molteplici – assicura Baracchi –, non ultimo danno la possibilità di vivere la città con ritmi diversi da quelli quotidiani, offrendo anche l’opportunità di scoprire percorsi nuovi che collocano al centro quattro polisportive di Modena”.

La prima Camminata in programma, domenica 3, è al Q3, nella frazione di Portile; domenica 10 ci si sposta tra la zona San Faustino e il centro storico, nell’ambito territoriale del Q1; domenica 17 si cammina a Cognento, per il Q4; domenica 31 chiude l’anno a Modena est, nella zona del Q2.

Come spiegano gli organizzatori, “è possibile partecipare alle Camminate come si preferisce, correndo o camminando, e non verranno stilate classifiche individuali. Si tratta, infatti, di iniziative orientate alla pratica dello sport aperto a tutti e dell’aggregazione”. L’attuale format, strutturato in quattro date, è stato adottato nel 1994; nella prima edizione gli appuntamenti erano nove e nel corso degli anni erano aumentati fino a 12, per poi calare, appunto, 29 anni fa. “Sono circa 250mila – proseguono gli organizzatori – i modenesi che hanno potuto partecipare, dal 1977 ad oggi, a queste occasioni di sport a costo e a chilometro zero, grazie all’azione dell’assessorato allo Sport, al volontariato motivato delle società del Coordinamento podistico modenese e al sostegno degli sponsor”.

Come sempre la partecipazione è gratuita; le iscrizioni si ricevono dalle ore 8 e fino a 10 minuti prima della partenza di ogni appuntamento il giorno della camminata nel luogo di partenza. Il via è fissato sempre per le ore 9.30.

Approfondimenti online sul sito www.comune.modena.it/argomenti/sport.

SI PARTE IL 3 DICEMBRE A PORTILE

La prima delle quattro Camminate di Quartiere è in programma domenica 3 dicembre a Portile, nel territorio del Quartiere 3 – Buon Pastore, Sant’Agnese e San Damaso, con partenza e arrivo in via Tincani e Martelli 140; organizza la Polisportiva Union 81. Due i percorsi disponibili, da 3,6 e 10,6 chilometri.

Si continua la domenica successiva, il 10, nel Quartiere 1 – Centro storico, con partenza in via Marconi 50 e arrivo in via Nicoli 162; organizzano Pentathlon Modena e Polisportiva Virtus. I due percorsi previsti hanno una lunghezza di 4,8 e 9,5 chilometri. Domenica 17 ci si sposta a Cognento, nel territorio del Quartiere 4 – San Faustino, Madonnina e Quattro Ville: la partenza e l’arrivo sono collocati in via Tonini 5; organizza la Polisportiva Cognentese (due percorsi da 6,4 e 12,6 chilometri). Infine, dopo la pausa natalizia, le Camminate si concludono domenica 31 nel Quartiere 2 – Crocetta, San Lazzaro, Modena est: partenza e arrivo in viale Indipendenza 25, negli spazi della Polisportiva Modena est che organizza (tre percorsi da 3,5, 6,5 e 10,5 chilometri).

Le Camminate di Quartiere sono manifestazioni di carattere ludico-motorio con finalità ricreative, non competitive e aperte a tutti; non necessitano perciò di certificati medici, ma gli organizzatori consigliano di consultare il proprio medico per valutare eventuali controindicazioni rispetto alla pratica del podismo.

Maggiori informazioni al telefono (059 2032712 e 059 2032715) e via mail (agli indirizzi servizi.sportivi@comune.modena.it e comitato.podistico.mo@gmail.com).