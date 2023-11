Scontro auto-camion, tre persone morte sulla Nuova Estense a Serramazzoni

Gravissimo incidente stradale tra un autoarticolato ed una autovettura oggi poco dopo le 14:00 sulla la strada statale 12 – Nuova Estense al km 147 nel comune di Serramazzoni. Nello scontro violentissimo hanno perso la vita i tre occupanti dell’auto, una donna di 83 anni, un uomo di 73 ed il conducente alla guida, al momento non identificato.

Le complesse operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura totale della circolazione per intervenire con la autogru dei Vigili del fuoco da Modena, in supporto della squadra del distaccamento di Pavullo per recuperare l’auto incastrata sul guard-rail. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria. Sul posto 118 e Arma dei Carabinieri.