Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 30 novembre 20232

Durante il giorno cielo coperto con piogge a carattere diffuso di debole intensità; dalla serata intensificazione delle precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. Visibilità ridotta nelle ore serali e notturne per nubi bassi sui rilievi e foschie, anche dense, sulla pianura e nelle aree vallive.

Temperature minime in aumento, comprese tra 2 e 5 gradi; massime in diminuzione sul settore occidentale e in aumento su quello orientale, con valori compresi tra 4 e 14 gradi. Venti al mattino deboli nord-occidentali in pianura, deboli da sud-ovest sui rilievi. Nel corso della giornata in pianura si dispongono da nord; dal pomeriggio sui rilievi in intensificazione da moderati o forti sud-occidentali. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo.

(Arpae)