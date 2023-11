Novellara, dal Comune 35.000 euro per sostenere il commercio

Un aiuto concreto per sostenere il commercio tradizionale arriva dal Comune di Novellara che nell’ultima seduta di giunta ha dato il via libera a un bando pubblico da 35.000 euro per favorire nuove aperture (29.000 euro) o subentri (6.000 euro). Con l’approvazione ieri sera da parte del Consiglio comunale della variazione di bilancio necessaria a stanziare i fondi, il bando è ora pronto a partire e da lunedì 11 dicembre – fino al primo giugno del prossimo anno – potranno essere inoltrate le domande di contributo a fondo perduto. “Copriranno – spiega Gian Luca Arcetti, assessore al Commercio del Comune di Novellara – il 40% delle spese d’investimento, escluse dunque quelle di manutenzione straordinaria dell’immobile, di affitto e acquisto di materiali di consumo, con un massimo di settemila euro per le nuove aperture e di duemila per i subentri”.

Esercizi di vicinato, imprese artigianali e pubblici esercizi le attività previste da bando, se da avviare o già presenti nel centro storico di Novellara o nelle frazioni di San Giovanni, Santa Maria e San Bernardino. “E’ una risposta concreta e importante per sostenere un settore in forte difficoltà a causa della crisi economica, dell’aumento dei costi energetici e delle materie, nonché dallo sviluppo del canale online, ma anche per rilanciare l’attrattività e la qualità dei servizi in centro storico e nelle frazioni“, continua l’assessore Arcetti sottolineando come “il bando sia stato valutato molto positivamente dalle principali associazioni di categoria di commercianti ed artigiani, con le stesse Cna, Confcommercio e Confesercenti che hanno contribuito alla sua definizione”.

Cosa prevede il bando

I contributi a fondo perduto sono destinati a nuove aperture (29.000 euro complessivi) o subentri (6.000 euro) relativi a esercizi di vicinato, imprese artigianali e pubblici esercizi in genere (ristoranti e bar, ma solo se provvisti di cucina) che abbiano sede in zone ben precise di Novellara e delle frazioni. Copriranno (fino a un massimo di 7.000 euro per le nuove aperture, di 2.000 per i subentri) il 40% delle spese d’investimento, escluse dunque quelle di manutenzione straordinaria dell’immobile, di affitto e acquisto di materiali di consumo. Sugli importi erogati, per legge, sarà applicata una ritenuta del 4%.

Tutte le informazioni – compresi il modulo per presentare domanda online e la mappa delle zone previste dal bando – sono disponibili sul sito Internet del Comune di Novellara. Il termine per le richieste di contributo – che saranno accolte in ordine di presentazione fino ad esaurimento fondi – va dall’11 dicembre all’1 giugno 2024.