Densing tra risate e note del liscio, il De André di Casalgrandesi trasforma in una balera della Romagna

Venerdì 1 dicembre alle ore 20:30 il secondo appuntamento della stagione teatrale OFF al Teatro De Andrè sarà “Densing. Balere con la “esse” pesante”. Lo spettacolo racconta la storia di una balera della bassa emiliana e dei personaggi che l’hanno frequentata nel corso delle sue numerose evoluzioni dal giorno della sua nascita, nel lontano secondo dopoguerra del secolo scorso, ad oggi: da ritrovo di campagna a sala da ballo, da locale di tendenza a divertificio multi-pista. Una commedia brillante a passo di valzer che racconta il mondo delle balere, un viaggio nella memoria che è anche un’indagine sugli usi e costumi di quella fetta di mondo per cui il ballo è stato qualcosa di più di un semplice svago, ma un vero e proprio collante sociale.

Lo spettacolo, scritto da Enrico Saccà e diretto da Gabriele Tesauri, vede in scena Andrea Avanzi, Alessandro e Damiano Scalabrini e Beatrice Schiros, attrice pluripremiata, che tra i tanti ha vinto il premio Mariangela Melato come migliore attrice per lo spettacolo Thanks for vaselina nel 2016. Nello stesso anno ha ricevuto anche il Premio Hystrio per lo spettacolo “Animali da bar”. Nel 2017 vince il premio Roma Web Festival come migliore attrice e nel 2019 il premio ETI Maschere del Teatro come “migliore attrice non protagonista” per lo spettacolo Cous Cous Klan.

Per informazioni contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org