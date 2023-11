Debutta al Teatro Duse di Bologna ‘Il Trovatore’ dell’Orchestra Senzaspine

Nell’ambito del DUSEgiovani, debutta al Teatro Duse di Bologna ‘Il Trovatore’, nuova produzione operistica dell’Orchestra Senzaspine. Un titolo senza tempo che l’ensemble bolognese mette in scena con la direzione del M° Matteo Parmeggiani e la collaudata regia di Giovanni Dispenza.

Composto da Giuseppe Verdi, ‘Il Trovatore’ è un dramma in quattro atti e otto quadri, ambientato in Spagna all’inizio del secolo XV e mette in scena, con un la forza espressiva del canto, fiammeggianti passioni come l’amore, la gelosia, la vendetta, l’odio e la lussuria.

In questo dramma, Manrico e il Conte di Luna, innamorati della stessa donna, si fronteggiano fino alla morte come nemici, senza sapere di essere, in realtà, fratelli. Appartenenti a due diverse classi sociali, sono uniti dall’amore di Leonora che esalta ancora di più l’astio derivante dal conflitto tra le differenti estrazioni sociali.

Dall’1 al 3 dicembre 2023 ore 20.30, domenica ore 16

Info: 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it