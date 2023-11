Consiglio comunale il 30 novembre al castello di Formigine

Si terrà giovedì 30 novembre la prossima seduta del consiglio comunale di Formigine presso le sale del castello di Piazza Calcagnini. All’attenzione dei consiglieri sette proposte di deliberazione e una mozione. Conti pubblici locali al centro del dibattito con la discussione del bilancio di previsione 2024/2026 e dei relativi allegati. Quattro delibere saranno invece dedicate all’aggiornamento dei conti 2023/2025, con la variazione di bilancio, del budget della Formigine Patrimonio e del Documento Unico di Programmazione.

Verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio anche l’autorizzazione alla permuta della nuda proprietà di un terreno con immobile da destinare a fini sociali. Significativa anche la proposta di deliberare un nuovo regolamento di Polizia Urbana, con norme e dispositivi che aggiornano il testo alle mutate condizioni sociali ed economiche di oggi. Ultimo testo in esame, una mozione sul tema “corsi ed eventi pubblici di discussione sessuale ed affettiva”. Si inizia alle 20.30 e come di consueto sarà disponibile la trasmissione in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.