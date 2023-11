Sabato a Fiorano il sesto incontro tematico per il percorso del #PIF24

L’appuntamento è sabato 2 dicembre nella sala civica di Casa Corsini (via Statale 83, Spezzano) dalle 10:00 alle 12:00, per parlare di migrazioni, intercultura e nuove comunità. SI inizierà con un inquadramento generale sui nuovi flussi e sulle non-risposte dell’accoglienza del governo Meloni, continuando con un esempio dell’implementazione di processi di accoglienza ed integrazione interculturali sul territorio.

Saranno presenti: Giuditta Pini, parlamentare PD 2013-2022, membro del consiglio direttivo nazionale di Mediterranea Saving Humans; Marcello Medici, promotore del presidio Mediterranea Saving Humans di Formigine; Giorgia Ansaloni, maestra di italiano della “Scuola Frisoun” di Nonantola, associazione Giunchiglia-11.

La seconda parte dell’incontro prevede il coinvolgimento dei partecipanti in tavoli di confronto guidato, attraverso i quali si rielaboreranno gli stimoli ricevuti dai relatori e si formuleranno proposte concrete da tenere in considerazione per il programma elettorale 2024 del PD di Fiorano.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube del Circolo PD di Fiorano, a questo link: https://youtube.com/live/g2fXNSvOZlA?feature=share