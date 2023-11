Protezione civile: 32 scuole reggiane hanno aderito al progetto “Più pronti, più sicuri”

Sono 32 le scuole reggiane primarie e secondarie di primo grado che hanno aderito alla campagna d’informazione della Protezione civile “Più pronti, più sicuri”. Il progetto curato dal servizio di Protezione civile e Polizia locale di Reggio Emilia porterà nelle aule di tutte le scuole operatori che nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 effettueranno lezioni frontali sui comportamenti da tenere in caso di terremoti, eventi atmosferici avversi e alluvioni.

Alla fine di ogni lezione, le scuole effettueranno prove di evacuazione. Come lo scorso anno infatti, grazie alla collaborazione con il comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, saranno effettuate evacuazioni in cui viene simulata una situazione d’incendio; la novità di quest’anno è l’affiancamento della sezione cinofila del Cisom (Corpo italiano soccorso Ordine di Malta), con l’ausilio di cani addestrati alla ricerca di persone disperse o scomparse durante le calamità.

“Ancora una volta – dice l’assessore con delega alla Protezione civile, Lanfranco De Franco – partiamo dai bambini e ragazzi per agevolare un cambiamento culturale importante, in questo caso nel campo della Protezione civile: la prevenzione e l’attuazione delle buone pratiche sono i migliori strumenti che possiamo mettere in campo per scongiurare i rischi ed essere d’aiuto in caso di emergenza. Conoscere i rischi, saperli prevedere, sapere cosa fare e cosa non fare in caso di emergenza, anche da bambini, è fondamentale per essere cittadini attivi e consapevoli nella propria comunità. Queste fondamentali attività di educazione e prevenzione non sarebbero possibili senza il prezioso aiuto delle associazioni di volontariato, che insieme al personale del servizio di Protezione civile e Polizia locale del Comune di Reggio Emilia stanno dedicando tempo ed energie a questa importante campagna informativa”.