“Prima di morire”: incontro in biblioteca a Guastalla intorno al tema della violenza sulle donne

Domani sera, mercoledì 29 novembre, alle ore 21:00, la Biblioteca comunale di Guastalla ospiterà Georgiana Ursache, della cooperativa Charta, per parlare di volenza contro le donne, non solo fisica, e offrire consigli di lettura intorno al tema.

Esistono, infatti, diverse forme di violenza sulle donne, ben più sottili di quella corporea. Georgiana presenterà una bibliografia di voci femminili che raccontano i vari tipi di violenza attraverso romanzi, saggi, film e serie tv.

Durante l’incontro, oltre ad una breve introduzione riguardo l’importanza del riconoscimento di un sistema che piega le donne psicologicamente, economicamente e, come culmine, fisicamente, verranno presentati alcuni dati della situazione attuale in Italia sui femminicidi e sulle denunce.

“Obiettivo primario di questo incontro – affermano le bibliotecarie di Guastalla – è quello di portare consapevolezza dell’esistenza di diverse forme di violenza sulle donne. Perché troppo spesso si ignorano o, peggio, si finge di ignorare. Anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, è evidente che il tema va affrontato con la massima urgenza e serietà”.

Georgiana Ursache è nata nel 1995 in Romania e arriva a Mantova da bambina dove attualmente vive. È laureata in Archeologia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e si occupa di ricerca egittologica e didattica museale. Nel 2017 pubblica la sua prima poesia, Dor, nella raccolta Scripta VOLant II (Edarc Edizioni). Sulla scia della passione per la lettura e la scrittura, alla fine del 2020 crea insieme a Irene Pollastro e Gaia Campanale il podcast La Versione delle Ragazze, un progetto che si occupa di divulgazione online e di promozione della lettura attraverso la discussione e l’intervista di autori ed esperti.

Fa parte della cooperativa sociale Charta, che progetta e gestisce servizi socio-educativi e opera presso biblioteche, scuole, archivi, musei, centri di documentazione, aggregazione e orientamento allo scopo di diffondere e valorizzare il patrimonio culturale, la conoscenza e il fondamentale diritto alla formazione e informazione permanente dei cittadini.

Charta immagina una società che rende la cultura accessibile a tutti e non la considera un bene superfluo. Cultura significa informazione, educazione, promozione umana, integrazione sociale.

Nata nel 1990 da un gruppo di giovani neo-laureati, operatori della cultura, oggi

Charta è formata da circa 90 soci e opera principalmente nelle province di Mantova, Cremona, Brescia, Rovigo, Vicenza, Verona. Ora anche nel reggiano, grazie all’invito avanzato dalla Biblioteca comunale di Guastalla, molto attiva e attenta alle problematiche dell’attualità e alla diffusione della conoscenza e della cultura attraverso la lettura.