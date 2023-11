Prenotazione online per la carta d’identità elettronica a Fiorano Modenese

Il Comune di Fiorano Modenese, già da fine 2017, rilascia esclusivamente la Carta d’identità elettronica (CIE). Il documento ha validità di 10 anni (per i cittadini maggiorenni) e la scadenza coincide con la data di nascita del titolare.

Le procedure di rinnovo della CIE sono più lunghe di quelle della precedente versione cartacea, pertanto, per evitare code agli sportelli comunali, i Servizi Demografici rilasciano il documento solo su appuntamento (salvo emergenze).

Ora prenotare un appuntamento è possibile anche dal sito del Comune di Fiorano Modenese, tramite l’applicazione “Io prenoto”, rispondente ai criteri di conformità previsti dal bando PNRR 1.4.1 Comuni al quale il Comune ha aderito. Il cittadino dalla home page, può cliccare sulla voce di menù “Prenotazione appuntamenti” e scegliere in autonomia, quando vuole, data e orario più comodi. Non sono necessarie credenziali per la prenotazione.

Per informazioni si può contattare il numero 0536 833223 dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 16.00; oppure scrivere ad anagrafe@fiorano.it o alla PEC demografici@cert.fiorano.it.

Fiorano Modenese è il primo comune dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ad utilizzare “Io prenoto”, l’applicazione verrà implementata anche negli altri comuni, in quanto rispondente ai criteri di conformità previsti dal bando PNRR 1.4.1 Comuni, al quale tutta l’Unione ha aderito.

Gli appuntamenti sono scadenzati ogni mezz’ora ed è possibile prenotarne uno solo.

Nel form per chiedere l’appuntamento occorre compilare i campi relativi al nome e cognome (indicati come “nome completo” sul modulo) e anche il campo “motivo”.

Dopo l’invio si può solo cancellare la prenotazione.

L’ufficio invita a presentarsi puntuali all’appuntamento con il codice fiscale, una fototessera recente (secondo le indicazioni del Ministero disponibili anche sul sito del Comune) e la precedente carta d’identità scaduta (o la denuncia di furto o smarrimento). Occorre anche effettuare un pagamento, in contanti o tramite Pos, di 22,20 euro per il rilascio.

All’atto dell’emissione della carta i maggiorenni potranno inoltre manifestare la loro volontà o meno alla Donazione degli Organi.

Occorre tenere presente che il documento non viene rilasciato immediatamente: sarà il Poligrafico dello Stato (e non il Comune) a produrre e inviare documento entro sei giorni lavorativi all’indirizzo fornito dal richiedente.