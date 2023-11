Piccinini (M5S): Regione fa carta straccia della mozione approvata in Comune a Modena

“Il Pd dovrebbe fare pace con se stesso e decidere una volta per tutte le proprie intenzioni sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo. Le parole dell’assessore Corsini oggi in Regione vanno nella direzione opposta a quella sostenuta dalla maggioranza che guida il Comune di Modena. Il MoVimento 5 Stelle, invece, continua a sostenere che l’opera deve essere rivista”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, ha risposto a due question time sul progetto della Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo messo in discussione da una mozione presentata in Consiglio comunale a Modena dal MoVimento 5 Stelle, Sinistra per Modena ed Europa Verde e approvata grazie anche ai voti del Partito democratico. “Quello che appare evidente è che mentre il territorio di Modena chiede che si metta mano ad un progetto decennale e che ormai è assolutamente anacronistico, la Regione voglia continuare a sostenerlo a testa bassa senza nessun ripensamento – aggiunge Silvia Piccinini – Continuare a definire come ‘strategica’ la Bretella, così come ha fatto oggi in aula l’assessore Corsini, significa fare carta straccia di un documento approvato dal Consiglio comunale di Modena e che non può essere ignorato. Ecco perché è assolutamente necessario che la Regione cambi al più presto atteggiamento aprendo alla richiesta che arriva direttamente dal territorio per modificare un progetto inutile ed impattante. Noi siamo pronti a fare la nostra parte” conclude la capogruppo regionale M5S.