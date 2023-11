Oggi il sesto appuntamento del ciclo tematico “Disuguaglianze: We Have A Dream… ”

Oggi, martedì 28 novembre, dalle 15.00 alle 18.00 all’Ex Cartiera Lama di Reno presso Cellulosa (Via Lama di Reno 30), Marzabotto, l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e la Città metropolitana di Bologna con l’Istituzione Gian Franco Minguzzi invitano la cittadinanza al sesto appuntamento del ciclo tematico “Disuguaglianze: We Have A Dream… ”: MOLTIPLICARE LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL TERRITORIO, TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE.

A partire dagli interventi sviluppati in Appennino, connotato come un’area fragile in quanto interna e di cui si sta operando il rilancio in un’ottica di sostenibilità, si rifletterà su come creare competenze e occupazione sul territorio, sia consolidando e rafforzando le tradizionali vocazioni locali, ad esempio l’artigianato, sia sviluppando nuove opportunità occupazionali orientate all’innovazione e alla rigenerazione urbana per valorizzare i contesti produttivi esistenti.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Gruppo di Pilotaggio metropolitano e il Comitato scientifico del Festival della Cultura tecnica.

PROGRAMMA

Coordinamento della sessione a cura di Marco Tamarri – Responsabile Settore Turismo e Cultura dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese

Saluti istituzionali

Valentina Cuppi Sindaca di Marzabotto e Presidente della Conferenza distrettuale Istruzione, Formazione, Lavoro

Alessandro Santoni Presidente Comitato di Distretto

Giuseppe Argentieri Presidente Istituzione Servizi sociali educativi e culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese

Simona Urso Dirigente scolastica Referente per gli IC e gli IIS del Distretto

Introduzione

Maurizio Fabbri Presidente Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e Consigliere della Città metropolitana di Bologna con delega alla Pianificazione territoriale, Politiche per l’Appennino bolognese, Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche

Interventi

Profilo di un territorio

Annalisa Fanini Responsabile Ufficio di Piano distrettuale

Matteo Casadio Responsabile Area Orientamento al Lavoro Unioncamere Emilia Romagna

Esperienze tra tradizione e innovazione

Rigenerazione dell’Ex Cartiera Burgo di Lama di Reno, Scuola di falegnameria, Elettrodomestici Solidali Dismeco Srl e Academy Cna Bologna, Scuola di Carrozzeria Cna Bologna Comune San Benedetto Val di Sambro, Progetto Bis-Brasimone

Sabrina Betti Vicepresidente Cna Bologna

Claudio Tedeschi Presidente e Amministratore delegato di Dismeco Srl

Gualtiero Palmieri Presidente Associazione 440 Hz

Sara Malagoli Architetta Baustudio Srl

Conclusioni

Sara Maldina Responsabile Servizio Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell’imprenditorialità, Città metropolitana di Bologna

Interventi iniziali e finali di Bruna Zani, Presidente Istituzione Minguzzi Città metropolitana di Bologna, responsabile scientifica del ciclo tematico.

Inviamo in allegato la locandina dell’incontro.

È richiesta l’iscrizione per la partecipazione in presenza: [ https://forms.gle/S3cyrPqw71c45soL7 | https://forms.gle/S3cyrPqw71c45soL7 ]

Coloro che vorranno assistere alla diretta streaming dell’incontro, potranno collegarsi al link riportato di seguito e accedere nella sala virtuale che sarà attivata in home page a ridosso dell’incontro: [http://www.festivalculturatecnica.it/ | www.festivalculturatecnica.it ]