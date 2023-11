Per consentire attività manutentive presso la galleria Casina, ubicata lungo la strada statale 63 “del Valico del Cerreto”, sono previste limitazioni temporanee alla viabilità. Dalle ore 9:00 alle ore 16:00 di giovedì 30 novembre sarà necessario chiudere al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la galleria Casina. Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa, come da indicazioni in loco.