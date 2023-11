Gioco d’azzardo, debiti e usura: un incontro a Maranello

Proseguono gli incontri pubblici sul gioco d’azzardo patologico proposti da Comune di Maranello, Avviso Pubblico e Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Un ciclo di iniziative di approfondimento su un tema di stretta e drammatica attualità, per parlare di gioco d’azzardo patologico, della complessità e dei rischi legati a un settore in espansione, con la partecipazione di esperti, in una attività che si inserisce all’interno del Piano locale GAP di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Il secondo appuntamento è in programma alla Biblioteca Mabic mercoledì 29 novembre alle 18: si parlerà di “Gioco d’azzardo e sovraindebitamento. La minaccia dell’usura per il giocatore patologico” con Luigi Cuomo, presidente dell’associazione nazionale “Sos Impresa Rete per la Legalità” e Giulia Migneco di Avviso Pubblico. Terzo e ultimo incontro mercoledì 13 dicembre alle 18 con “Azzardo criminale. Il settore del gioco che fa gola alle mafie” con Giovanni Endrizzi, educatore professionale nel campo delle dipendenze patologiche, già coordinatore del quarto comitato sui rapporti mafia-azzardo in seno alla Commissione Bicamerale Antimafia, modera Claudio Forleo di Avviso Pubblico.