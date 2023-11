Questa mattina all’alba è arrivato l’albero di Natale donato dal Comune di Lizzano in Belvedere per essere allestito in piazza del Nettuno. Il sindaco Matteo Lepore accenderà le luci dell’albero sabato 2 dicembre alle 18.30, accompagnato dai canti di montagna del Coro Monte Pizzo.

Anche quest’anno l’Albero di Natale arriva dal Corno alle Scale ed è stato selezionato dalla Polizia locale tra diversi esemplari candidati all’abbattimento per la loro pericolosità.