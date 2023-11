A Castelnuovo torna la festa del Superzampone

La festa dello zampone più grande del mondo torna anche quest’anno a Castelnuovo Rangone con nuove iniziative, ospiti e tante sorprese. Domenica 3 dicembre tutti sotto il Torrione per il taglio del Superzampone, l’insaccato da guinness dei primati, e per la 34a edizione dell’evento dedicato all’arte salumiera e all’industria della lavorazione delle carni, organizzato dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con l’Ordine dei Maestri Salumieri.

Per il sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi «La Festa del Superzampone era, è e mi auguro rimarrà ancora per lungo tempo un modo non solo per iniziare il mese che ci condurrà al Natale, ma anche per ricordare, con orgoglio, che Castelnuovo è la terra dell’industria salumiera italiana. Il tempo che passa può portare a dar per scontato ciò che scontato non è. La storia di un territorio che, a partire da piccoli artigiani e commercianti di salumi, ha saputo creare con la professionalità e la grande dedizione al lavoro, una realtà competitiva di livello mondiale. Invito non solo i castelnovesi, ma tutti coloro i quali vogliono celebrare le nostre tradizioni più autentiche a venire a Castelnuovo il 3 dicembre per una grande festa popolare».

L’anteprima dell’evento sarà in musica, col concerto di Natale del Serial Singers Gospel Choir, in programma al MUSA – Museo della Salumeria venerdì 1 dicembre alle 21. Il giorno successivo, sabato 2 dicembre, si cena a base di polenta al ragù e cotechino con fagioli all’oratorio parrocchiale, mentre al Palazampone di piazza Bertoni dalle 18.30 c’è Ghet Un Zampoun, aperitivo con musica live e dj set fino alle 23.30.

Per la vicesindaca Daniela Sirotti «Per Castelnuovo è un appuntamento molto sentito, che coinvolge tutta la comunità. Il taglio e la distribuzione del Superzampone è il momento culminante di una festa che comincia già dal mattino, con mercatini, streetfood, le visite all’Acetaia comunale, il Mercato di Forte dei Marmi, le marching band musicali, gli spettacoli itineranti, e per finire l’accensione delle luminarie natalizie. Ci sono tutti gli ingredienti perché sia anche quest’anno una grande festa per tutti».

Mercatini, menù rivisitati, musica, spettacoli itineranti e street food accompagneranno i visitatori già dalla mattina, con anche la possibilità di visitare gratuitamente l’acetaia comunale, con la guida d’eccezione della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto. Ad aprire la giornata, come da tradizione, sarà il taglio del minizampone in compagnia degli studenti delle classi quarte della scuola primaria Anna Frank di Montale, momento centrale del progetto didattico sull’educazione alimentare “Per mangiarti meglio”. A seguire l’apertura ufficiale della manifestazione, alla presenza dei rappresentanti dell’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi e di Stefano Bortolamasi, figlio dell’indimenticato “re dello zampone” e ideatore della manifestazione Sante Bortolamasi.

Sonny Ve insieme a DJ Manuel con Radio Zampone saranno mattatori dell’evento, reso ancora più speciale dalla presenza del comico Duilio Pizzocchi. E poi musica itinerante, marching band, trampolieri fino allo scoccare di mezzogiorno, quando sarà tutto pronto per il taglio dello zampone e la distribuzione a tutti i presenti di una fetta, accompagnata da contorno e un bicchiere di Lambrusco. Al taglio del Superzampone parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello sport, dello spettacolo e delle imprese agroalimentari. Lo zampone potrà essere gustato nei due punti adibiti appositamente in piazza Cavazzuti e presso la tensostruttura all’oratorio.

La festa proseguirà nel pomeriggio, con l’iniziativa degli Amici Casari sull’antica cottura del Parmigiano Reggiano e della ricotta in piazza Gramsci, alla biblioteca Luis Sepúlveda le canzoni natalizie per bambini e famiglie e a seguire l’accensione delle luminarie natalizie e dell’albero di Natale donato dal Lions Club Castelnuovo Rangone, per chiudere con About Jours e lo spettacolo col fuoco di Pazo Teatro.

Per l’assessore Stefano Solignani «Quest’anno i giorni di festa per il Superzampone saranno due e ci tengo a ringraziare tutte le associazioni coinvolte, dai ragazzi di Ghetunquel per la serata musicale del sabato, l’Aseop con il suo ristorante dove tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza fino ai Lions Castelnuovo Rangone che ci hanno donato l’albero di Natale e la merenda per tutti i bambini alla domenica pomeriggio in biblioteca. Due giornate dove buon cibo, musica e divertimento si coniugano per una festa di tutta la comunità».